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«Динамо»: Кандидатура Данни не обсуждается

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что руководство не рассматривает вопрос о предложении контракта португальскому полузащитнику Мигелю Данни.

«Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни – высококлассные игрок, тем более, он уже был в «Динамо». Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет», - цитирует Кречетова «Р-Спорт».

Напомним, ранее «Зенит» объявил, что контракт с португальцем продлен не будет.

В стан сине-бело-голубых Данни перешел в 2008 из «Динамо», сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.

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