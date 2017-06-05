Стефен Карри: В матче с «Кливлендом» нам помогло возвращение Керра

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» заявил, что возвращение к работе главного тренера Стива Керра очень важно для команды.

«Его присутствие очень важно для нас, в последние недели он был постоянно с нами, делился своим опытом и проводил установки. Однако видеть его на скамейке во время игры – это другое. Нам очень нравится его видеть снова в работе, вместе мы – настоящая команда», - цитирует Карри сайт НБА.

Напомним, Керр был временно покинул свой пост после второго матча серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за болей в спине. В его отсутствие командой руководил его ассистент Майк Браун.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.