«Кузня» обменяла Семенова в «Салават Юлаев»

Нападающий Кирилл Семенов перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев». Об этом сообщает официальный сайт «Кузни».

« 4 июня состоялся очередной трансферный обмен со стороны новокузнецкого клуба. Мы обменяли нападающего Кирилла Семенова в «Салават Юлаев». Этим действием, этим решением мы ответили на подачу заявления Кириллом по поводу того, что хоккеист хочет играть в КХЛ. Этот трансфер готовился давно и был подписан 1 июня. Но мы оставляли за собой время вести переговоры с «Авангардом». Переговоры с Омском проходили долго и интенсивно, особенно интенсивно на протяжении последних 3 дней, но, к сожалению, они не привели к какому-то результату. Омская сторона постоянно откладывала момент перехода Кирилла Семенова. Пытались договориться до конца с «Авангардом», но разговор всегда откладывался, никакой конкретики со стороны Омска не было услышано. «Авангард» просто пытался затянуть переговоры и сорвать сроки регистрации перехода.

В своей деятельности мы руководствуемся регламентом и в данном случае сделка была совершена в полном соответствии с нормами регламента. Переход между клубами — «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым», официально состоялся, и должен быть зарегистрирован лигой. 4 июня мы выставили в базу договор перехода, подписанный 1 июня. Поэтому права хоккеиста никоим образом не ущемлены, мы нашли Кириллу топ-клуб, в котором он может продолжить свою карьеру профессионального хоккеиста — здесь мы ничего не нарушили. Посмотрим, как пройдет арбитраж, и какое решение будет по итогу этого мероприятия.

У нас не было цели заработать на переходе Кирилла Семенова большие деньги, как писали в прессе, указывая даже сумму в 90 миллионов. Мы отдали этого игрока в «Салават Юлаев» практически за бесплатно, при этом достигнув договоренность о переходе в «Металлург» ряда игроков. Эта сделка произошла исходя из регламента КХЛ. Посмотрим, какие решения будут вынесены позже на арбитраже после разбирательств по заявлению Семенова и после заявлений президента «Авангарда» Владимира Шалаева», - говорится в сообщении на сайте «Кузни».

В прошлом сезоне 22-летний Кирилл Семенов провел 60 матчей за «Металлург» в КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.