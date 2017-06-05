«Кузня» обменяла Семенова в «Салават Юлаев»
Нападающий Кирилл Семенов
перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев». Об этом сообщает
официальный сайт «Кузни».
« 4 июня состоялся очередной трансферный обмен со стороны
новокузнецкого клуба. Мы обменяли нападающего Кирилла Семенова
в «Салават Юлаев». Этим действием, этим решением мы ответили
на подачу заявления Кириллом по поводу того, что хоккеист хочет
играть в КХЛ. Этот трансфер готовился давно и был подписан
1 июня. Но мы оставляли за собой время вести переговоры
с «Авангардом». Переговоры с Омском проходили долго
и интенсивно, особенно интенсивно на протяжении последних
3 дней, но, к сожалению, они не привели к какому-то
результату. Омская сторона постоянно откладывала момент перехода Кирилла
Семенова. Пытались договориться до конца с «Авангардом»,
но разговор всегда откладывался, никакой конкретики со стороны Омска
не было услышано. «Авангард» просто пытался затянуть переговоры
и сорвать сроки регистрации перехода.
В своей деятельности мы руководствуемся регламентом
и в данном случае сделка была совершена в полном соответствии
с нормами регламента. Переход между клубами — «Металлургом»
и «Салаватом Юлаевым», официально состоялся, и должен быть
зарегистрирован лигой. 4 июня мы выставили в базу договор
перехода, подписанный 1 июня. Поэтому права хоккеиста никоим образом
не ущемлены, мы нашли Кириллу топ-клуб, в котором он может
продолжить свою карьеру профессионального хоккеиста — здесь мы ничего
не нарушили. Посмотрим, как пройдет арбитраж, и какое решение будет
по итогу этого мероприятия.
У нас не было цели заработать на переходе Кирилла Семенова
большие деньги, как писали в прессе, указывая даже сумму
в 90 миллионов. Мы отдали этого игрока в «Салават Юлаев»
практически за бесплатно, при этом достигнув договоренность
о переходе в «Металлург» ряда игроков. Эта сделка произошла исходя
из регламента КХЛ. Посмотрим, какие решения будут вынесены позже
на арбитраже после разбирательств по заявлению Семенова и после
заявлений президента «Авангарда» Владимира Шалаева», - говорится в сообщении на
сайте «Кузни».
В прошлом сезоне 22-летний Кирилл Семенов провел 60 матчей за «Металлург» в
КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.