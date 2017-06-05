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Константин Сарсания: Манчини очень хотел видеть Нобоа в «Зените»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о трансфере Кристиана Нобоа в петербургский клуб.

- Мы очень рады, что нам удалось подписать этого футболиста. Не буду называть конкретные клубы, но у Кристиана были и другие предложения как в России, так и за рубежом. Мы считаем, что этот футболист в чемпионате России если не лучший на своей позиции, то точно входит в тройку. Он опытный и очень профессиональный футболист. У него великолепные физические данные, и, несмотря на возраст, он находится в прекрасной форме. Это тот игрок, который соответствует уровню клуба. Прежде всего мы смотрим на качества игроков, а у Нобоа с их набором все в порядке. Он поможет «Зениту» добиваться серьезных побед.

Отмечу, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини очень хотел видеть этого футболиста в своей команде. Этот трансфер и все последующие приобретения будут сделаны только после согласования с Манчини, - приводит слова Сарсании официальный сайт «Зенита». 

Напомним, 4 июня петербургский клуб объявил о подписании с Нобоа трехлетнего контракта. Эквадорец перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Сине-бело-голубые стали четвертым российским клубом в карьере полузащитника. Ранее 32-летний футболист играл за казанский «Рубин» (2007-2011), московское «Динамо» (2012-2014) и «Ростов» (2015-2017).

В сезоне 2016/2017 Нобоа провел 26 матчей в премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. 

Нобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится спорить

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