Владимир Шалаев: «Авангард» считает обмен Семенова в «Салават Юлаев» недействительным
Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сказал, что клуб считает обмен форвард
Кирилла Семенова из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев»
противоречащим регламенту.
«Нам нет смысла
разбираться, лучше всех уже разобрался профсоюз КХЛ. Как и сказал (Андрей)
Коваленко, поскольку обращение хоккеиста о признании его неограниченно
свободным агентом уже давно есть в дисциплинарном комитете, то статус такого
игрока с момента подачи заявления «замораживается».
А на сделки с его участием
автоматически накладывается вето до решения дисциплинарного комитета. Мы все
вместе ждем это решение. Провели они эту сделку и провели, пускай она будет на
совести Уфы. Но эта сделка, на наш взгляд, является недействительной с точки
зрения регламента», - цитирует Шалаева «Р-Спорт».
В прошлом сезоне 22-летний Кирилл Семенов провел 60 матчей за «Металлург» в
КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.