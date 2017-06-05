Владимир Шалаев: «Авангард» считает обмен Семенова в «Салават Юлаев» недействительным

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сказал, что клуб считает обмен форвард Кирилла Семенова из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев» противоречащим регламенту.

«Нам нет смысла разбираться, лучше всех уже разобрался профсоюз КХЛ. Как и сказал (Андрей) Коваленко, поскольку обращение хоккеиста о признании его неограниченно свободным агентом уже давно есть в дисциплинарном комитете, то статус такого игрока с момента подачи заявления «замораживается».

А на сделки с его участием автоматически накладывается вето до решения дисциплинарного комитета. Мы все вместе ждем это решение. Провели они эту сделку и провели, пускай она будет на совести Уфы. Но эта сделка, на наш взгляд, является недействительной с точки зрения регламента», - цитирует Шалаева «Р-Спорт».

В прошлом сезоне 22-летний Кирилл Семенов провел 60 матчей за «Металлург» в КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.