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Президент «Ромы»: Тотти может продолжить карьеру в MLS

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Президент «Ромы» Франческо Паллотта заявил, что нападающий Франческо Тотти рассматривает варианты с продолжением карьеры в MLS.

«Он знает, что мы предложили ему контракт на шесть лет в качестве директора команды. Будь я им, то уже отправился бы лежать на пляжах, однако Тотти не такой. Честно? Я на его месте бы заключил кучу рекламных контрактов, чтобы заработать побольше денег. Насколько мне известно, Тотти все желает продолжить играть и рассматривает конкретные предложения. В MLS он вполне способен отправиться», - цитирует Паллотту Football Italia.

Напомним, что матч с «Дженоа» 28 мая стал последним для Тотти в составе «Ромы».

С 1992 года Тотти сыграл за «Рому» 785 матчей и забил в них 308 голов.

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