Тайрон Лю: «Кливленд» должен прибавить в обороне

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал поражение своей команды во втором матче финальной серии НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мы просто обязаны прибавить в защите. Расслабляться сейчас уж точно нельзя, атака у «Уорриорз» - это постоянное движение и перемещение мяча по всему периметру. Если один игрок потерял позицию, то команда будет наказана. У калифорнийцев половина команда – отменные снайперы, которые отлично бросают с самых разных дистанций», - цитирует Лю ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.