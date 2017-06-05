Аленичев возглавил «Енисей»

Новым главным тренером красноярского «Енисея» стал Дмитрий Аленичев. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Сообщается, что контракт рассчитан на два года. Прошлый сезон он начинал со «Спартаком», но покинул свой пост после вылета из квалификации Лиги Европы.

«Енисей» в прошлом сезоне стал третьим в ФНЛ, а в стыковых матчах за выход в РФПЛ уступил тульскому «Арсеналу». В прошлом сезоне главным тренером команды был Андрей Тихонов.