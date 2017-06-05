Хосеп Гвардиола: «Реалу» не стоит расслабляться, «Барселона» всегда возвращается

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу мадридского «Реала» в Лиге чемпионов под руководством Зинедина Зидана, а также высказался о назначении Эрнесто Вальверде на пост наставника «Барселоны».

«Зидан был великолепным игроком. Теперь он отличный тренер. Рад за него. Он провел фантастическую работу. Поздравляю «Реал». На данный момент это лучшая команда Европы. Однако, им не стоит расслабляться, потому что «Барселона» всегда возвращается.

Что касается назначения Вальверде, то это был правильный выбор. Эрнесто мой друг и очень опытный тренер», – цитирует Гвардиолу MARCA.

Напомним, Вальверде сменил на тренерском мостике каталонского клуба Луиса Энрике. Помимо Лиги чемпионов, Зидан выиграл вместе с «Реалом» чемпионат Испании впервые с 2012 года.

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