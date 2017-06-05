Халеп обыграла Суарес Наварро и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»
в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и испанкой Карлой
Суарес Наварро завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча –
6:1, 6:1 в пользу Халеп.
Матч продолжался один час. Соперницы
не сделали ни одного эйса, Халеп дважды допустила двойную ошибку при одной у
Суарес Наварро. В полуфинале Халеп сыграет с победительницей пары Элина
Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Суарес Наварро К. (Испания) - Халеп С. (Румыния) - 1:6, 1:6
Место и дата
05 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
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