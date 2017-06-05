Майк Тайсон: В бою с Мэйвезером Макгрегор будет выглядеть нелепо
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке чемпиона UFC Конора Макгрегора с непобедимым американским боксером Флойдом Мэйвезером.
«Нет, Макгрегор не победит в боксерском поединке. Он будет выглядеть нелепо. Однако, если бой состоится по правилам смешанных единоборств, то шансы Макгрегора резко возрастут. К тому же, это вызовет больший интерес, чем боксерский поединок», – цитирует Тайсона BoxingScene.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически