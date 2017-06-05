Майк Тайсон: В бою с Мэйвезером Макгрегор будет выглядеть нелепо

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Майк Тайсон: В боксерском поединке Макгрегор будет выглядеть посмешищем против Мэйвезера Экс-чемпион по боксу Майк Тайсон высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером. Он считает, что по правилам бокса у Макгрегора нет шансов.

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Президент WBA: Бой Макгрегора и Мэйвезера возможен только как выставочный, мы в этом не участвуем Президент WBA Джилберто Хесус Мендоса высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером.

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Конор Макгрегор: Флойд, подпиши контракт, покажи, что ты не трепло Ирландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор призвал американского боксера Флойда Мэйвезера поставить подпись в контракте.

Флойд Мэйвезер-младший: Я легко побил бы Головкина даже сейчас Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что он даже сейчас смог бы победить действующего чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина.

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Мэйвезер отказался комментировать подписание контракта на бой с Макгрегором Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший демонстративно проигнорировал вопрос журналистов о том, что думает по поводу подписания звездой ММА Конором Макгрегором контракта на поединок с ним.

Мэйвезер – Макгрегор. Осталось поставить одну подпись в контракте Боксерский поединок чемпиона UFC Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера год назад был мечтой многих фанатов единоборств.

Макгрегор подписал контракт на бой с Мэйвезером Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, как обстоят дела с организацией поединка между бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.

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Тайсон назвал «фигней» возможный поединок Макгрегора и Мэйвезера Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке чемпиона UFC Конора Макгрегора с непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, который завершил карьеру осенью 2015 года.

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