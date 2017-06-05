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Слуцкий близок к подписанию контракта с «Халл Сити»

Источник:  MirrorКомментарии

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, скорее всего, возглавит «Халл Сити». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, Слуцкому удалось впечатлить семью Алламов, которые являются владельцами и руководителями клуба. Руководство рассчитывает, что российский специалист поможет им вернуться в премьер-лигу.

Напомним, что в прошлом сезоне «Халл» вылетел из АПЛ, после чего пост главного тренера команды покинул Марку Силва.

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