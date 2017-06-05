Слуцкий близок к подписанию контракта с «Халл Сити»
Бывший
тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, скорее всего, возглавит «Халл Сити».
Об этом сообщают британские СМИ.
Как
информирует Mirror, Слуцкому удалось
впечатлить семью Алламов, которые являются владельцами и руководителями клуба. Руководство
рассчитывает, что российский специалист поможет им вернуться в премьер-лигу.
Напомним,
что в прошлом сезоне «Халл» вылетел из АПЛ, после чего пост главного тренера
команды покинул Марку Силва.
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