Слуцкий близок к подписанию контракта с «Халл Сити»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, скорее всего, возглавит «Халл Сити». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, Слуцкому удалось впечатлить семью Алламов, которые являются владельцами и руководителями клуба. Руководство рассчитывает, что российский специалист поможет им вернуться в премьер-лигу.

Напомним, что в прошлом сезоне «Халл» вылетел из АПЛ, после чего пост главного тренера команды покинул Марку Силва.