Константин Сарсания: «Зенит» не будет тратить большие деньги на новых игроков

Санкт-петербургский «Зенит» не будет приобретать новых игроков за большие деньги, заявил спортивный директор команды Константин Сарсания.

«Слухов вокруг трансферов «Зенита» очень много. Пишут по Белотти, Джеко. И, конечно, такие игроки интересны. Но невозможно покупать такого игрока сейчас для «Зенита». «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» это возможно. Но в «Зенит» сейчас невозможно покупать игрока за 70 миллионов евро», - приводит слова Сарсании «Р-Спорт».

На данный момент самым дорогостоящим трансфером «Зенита» остается трансфер бразильца Живанилду Халка из «Порту» в 2012 году. Сумма сделки составила 40 миллионов евро.