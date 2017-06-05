Роберто Карлос: Марсело не догнал меня по количеству побед в Лиге чемпионов

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос заявил, что действующий футболист мадридского клуба Марсело не сравнялся с ним по количеству побед в Лиге чемпионов.



«Марсело после матча с «Ювентусом» говорил что-то там в раздевалке, что он меня обогнал? Подождите, у меня три победы в Лиги чемпионов в качестве игрока, у него тоже три? Но давайте на забывать, что я уже почти два года являюсь послом клуба, так что я выигрывал этот трофей вместе с командой еще дважды. Так что у меня пять в побед в Лиге чемпионов с «Реалом» - цитирует Карлоса AS.

Напомним, Карлос выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала» в сезонах 1997-1998, 1999-2000 и 2001-2002 годах.

Марсело побеждал в Лиге чемпионов в сезонах 2013-2014, 2015-2016 и 2016-2017.

В начале 2016 года было объявлено, что Карлос назначен послом «Реала» в Азии.