Гол нападающего «Спартака» Сакалы не помог Замбии избежать поражения от Италии на ЧМ U-20
Матч 1/4 финала чемпионата
мира среди футболистов не старше 20 лет между сборными Италии и Замбии
завершился победой итальянцев в дополнительное время. Итоговый счет матча – 3:2.
В составе победителе
отличились Риккардо Орсолини, Федерико Димарко и Лука Видо. Отметим, что с 43-й
минуты после удаления Джузеппе Пеццеллы итальянцы играли в меньшинстве. У
замбийцев забивали Патсон Дака и нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала.
В полуфинале итальянцы сыграет
с победителем пары Мексика – Англия.
Чемпионат мира U-20
Сувон (Южная Корея)
1/4 финала
Италия – Замбия – 3:2
Голы: Орсолини, 50, Димарко,
88, Видо, 111 – Дака, 4, Сакала, 84.
Удаление: Пеццелла (Италия),
43
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически