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Гол нападающего «Спартака» Сакалы не помог Замбии избежать поражения от Италии на ЧМ U-20

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала чемпионата мира среди футболистов не старше 20 лет между сборными Италии и Замбии завершился победой итальянцев в дополнительное время. Итоговый счет матча – 3:2.

В составе победителе отличились Риккардо Орсолини, Федерико Димарко и Лука Видо. Отметим, что с 43-й минуты после удаления Джузеппе Пеццеллы итальянцы играли в меньшинстве. У замбийцев забивали Патсон Дака и нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала.

В полуфинале итальянцы сыграет с победителем пары Мексика – Англия.

Чемпионат мира U-20

Сувон (Южная Корея)

1/4 финала

Италия – Замбия – 3:2

Голы: Орсолини, 50, Димарко, 88, Видо, 111 – Дака, 4, Сакала, 84.

Удаление: Пеццелла (Италия), 43

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