Игроки «Тосно» начали подготовку к дебютному сезону в премьер-лиге

Футболисты «Тосно» вышли из отпуска и начали сбор в подмосковном комплексе «Бор» в Домодедовском районе Московской области.

Как сообщает официальный сайт клуба из Ленобласти, первый сбор продлится до 9 июня. Второй сбор пройдет в том же месте с 12 по 25 июня.

Напомним, в сезоне 2017/2018 тосненцы дебютируют в премьер-лиге. По итогам первенства ФНЛ-2016/2017 подопечные Дмитрия Парфенова заняли второе место и вышли в РФПЛ напрямую.

Ранее стало известно, что состав «Тосно» пополнили защитник Аслан Дудиев и нападающий Георгий Мелкадзе. Дудиев, проведший прошлый сезон в «Томи» и «Анжи», перешел на правах свободного агента, а Мелкадзе взят в аренду у «Спартака».

Команду покинули вратарь Эдуард Байчора, защитники Арсений Логашов и Константин Гарбуз.