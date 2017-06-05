Рональд Куман: Нынешний «Реал» нельзя сравнивать с «Барселоной» Гвардиолы

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман, который будучи игроком выступал за «Барселону», прокомментировал победу мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Реал» справедливо выиграл трофей. Они были лучшей командой на этом турнире и показали великолепную игру во втором тайме. На мой взгляд, сравнивать команду Зидана с «Барселоной» Гвардиолы просто нельзя. Они были лучше, поскольку выковали целую эпоху в клубе», – цитирует голландского специалиста MARCA.

Помимо Лиги чемпионов, Зидан выиграл вместе с «Реалом» чемпионат Испании впервые с 2012 года.

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