Барти и Деллаква обыграли Гаврилову и Павлюченкову в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан
Гаррос» в женском парном разряде между австралийской парой Эшли Барти/Кейси
Деллаква и российско-австралийской пары Дарья Гаврилова/Анастасия Павлюченкова
завершился победой Барти и Деллаквы. Итоговый счет матча – 7:6 (2), 6:4.
Матч продолжался один час и 30
минут. Соперники сделали по одному эйсу, у Гавриловой и Павлюченковой на одну
двойную ошибку больше (2-1).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
3-й круг
Эшли Барти/Кейси Деллаква
(Австралия) - Дарья Гаврилова (Австралия)/Анастасия Павлюченкова (Россия) - 7:6
(2), 6:4.
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