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Михаил Грабовский: «Динамо-Минск» – проект, который непонятно к чему идет и куда катится

Источник:  RT на русскомКомментарии

Белорусский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский высказался о положении минского «Динамо».

«Динамо-Минск» – проект, который непонятно к чему идет и куда катится. Я считаю, команда провела довольно хороший сезон. Крэйг Вудкрофт проделал качественную работу, виден был стиль игры, приятно было смотреть. А что дальше будет? Пусть они сами решают, это не мое дело. Но подобные перемены не удивляют, удивляться на этот счет я уже отвык.

«Что это за проект – коммерческий, для болельщиков или в интересах сборной? На мой взгляд, играть должны лучшие. Если есть деньги на легионеров, то должны быть сильные легионеры, а также лучшие из белорусов, которые соответствуют уровню КХЛ. Только тогда зрители пойдут на «Минск Арену», – приводит слова игрока RT со ссылкой на «Спорт TUT».

По итогам сезона-2016/17 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции КХЛ и завершило выступление в Кубке Гагарина в первом раунде плей-офф.

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