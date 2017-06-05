Леброн Джеймс: «Кливленд» должен прибавить в третьем матче

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джейс прокомментировал поражение своей команды во втором матче финальной серии НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».

«Думаю, что сегодня мы выполняли план на игру большую часть матча. Играли более жестко, чем в первом матче, заставив соперников больше терять мяч. У них в сумме 20 потерь, но мы все равно проиграли. В третьем матче мы должны стать лучше», - цитирует Джеймса ESPN.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.