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Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате мира по биатлону

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

В Чайковском в нынешнем году состоится чемпионат мира по летнему биатлону. Стало известно, кто представит сборную России.

Как сообщил вице-президент СБР Вадим Мелихов, в Чайковском выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков. Также известно, что на ЧМ выступят чайковчане Валерия Васнецова и Сергей Клячин.

Летний чемпионат мира пройдет в Чайковском с 25 по 27 августа.

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