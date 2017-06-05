Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате мира по биатлону

В Чайковском в нынешнем году состоится чемпионат мира по летнему биатлону. Стало известно, кто представит сборную России.

Как сообщил вице-президент СБР Вадим Мелихов, в Чайковском выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков. Также известно, что на ЧМ выступят чайковчане Валерия Васнецова и Сергей Клячин.

Летний чемпионат мира пройдет в Чайковском с 25 по 27 августа.