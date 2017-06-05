Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате мира по биатлону
В Чайковском в нынешнем году
состоится чемпионат мира по летнему биатлону. Стало известно, кто представит
сборную России.
Как сообщил вице-президент СБР Вадим Мелихов, в Чайковском
выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков.
Также известно, что на ЧМ выступят чайковчане Валерия Васнецова и Сергей Клячин.
Летний чемпионат мира
пройдет в Чайковском с 25 по 27 августа.
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