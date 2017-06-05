Vici Gaming сыграет на Galaxy Battles

Китайский коллектив Vici Gaming примет участие в турнире Galaxy Battles.



В матче за слот Vici Gaming обыграла Team MAX со счетом 2:0.



Коллективы разыграли слот LGD Gaming, которая отказалась от участия в чемпионате и решила выступить на The Summit 7.



В турнире примут участие 8 команд. Приглашения получили Newbee, iG.Vitality, TNC Pro Team и Planet Odd. HappyFeet пробилась на турнир через азиатскую квалификацию. Infamous стала сильнейшей в американском регионе, а mousesports — в европейском.



Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Шанхае. Призовой фонд турнира составит 150 000 долларов.