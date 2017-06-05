Титов вошел в тренерский штаб Аленичева в «Енисее»

Как сообщает пресс-служба «Енисея», российский специалист Егор Титов стал помощником Дмитрия Аленичева в красноярском клубе.

Отмечается, что тренером по физической подготовке назначен Олег Саматов, который также, как и Титов, работал с Аленичевым в московском «Спартаке». Сообщается, что тренером вратарей стал Валерий Клейменов.

Тренерский штаб Дмитрия Аленичева:



🔴Первый помощник @egtitov

🔵Тренер по физ.подготовке Олег Саматов

🔴Тренер вратарей Валерий Клеймёнов pic.twitter.com/Xjlb1ErlW8 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 июня 2017 г.

Напомним, сегодня, 5 июня Аленичев подписал двухлетний контракт с «Енисеем», который ранее тренировал Андрей Тихонов. Наставник принял решение встать у руля «Крыльев Советов».