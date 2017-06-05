Титов вошел в тренерский штаб Аленичева в «Енисее»
Как сообщает пресс-служба «Енисея», российский специалист Егор Титов стал помощником Дмитрия Аленичева в красноярском клубе.
Отмечается, что тренером по физической подготовке назначен Олег Саматов, который также, как и Титов, работал с Аленичевым в московском «Спартаке». Сообщается, что тренером вратарей стал Валерий Клейменов.
Тренерский штаб Дмитрия Аленичева:— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 июня 2017 г.
🔴Первый помощник @egtitov
🔵Тренер по физ.подготовке Олег Саматов
🔴Тренер вратарей Валерий Клеймёнов pic.twitter.com/Xjlb1ErlW8
Напомним, сегодня, 5 июня Аленичев подписал двухлетний контракт с «Енисеем», который ранее тренировал Андрей Тихонов. Наставник принял решение встать у руля «Крыльев Советов».
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