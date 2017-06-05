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Титов вошел в тренерский штаб Аленичева в «Енисее»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Енисея», российский специалист Егор Титов стал помощником Дмитрия Аленичева в красноярском клубе.

Отмечается, что тренером по физической подготовке назначен Олег Саматов, который также, как и Титов, работал с Аленичевым в московском «Спартаке». Сообщается, что тренером вратарей стал Валерий Клейменов.

Напомним, сегодня, 5 июня Аленичев подписал двухлетний контракт с «Енисеем», который ранее тренировал Андрей Тихонов. Наставник принял решение встать у руля «Крыльев Советов».

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