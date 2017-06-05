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Александр Бахтин: Кудряшов завоюет пояс чемпиона мира

Юлия Жемалева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин рассказал о победе россиянина Дмитрия Кудряшова над нигерийцем Оланреваджу Дурадолой.

- Бой был очень ярким и напряженным. На мой взгляд, Дмитрий Кудряшов вышел на этот бой немножко зажатым, но потом в принципе после первого раунда стал расходиться, и мы все видели, что он начал наносить точные удары и попадать по Дурадоле. В результате, красиво закончил бой. Было много нокдаунов. Он справился со своей задачей. Все очень переживали. За него переживала вся Россия, что тяжело ему будет выиграть этот бой. Но он всем доказал и показал, что он сможет это сделать.

Думаю, что в будущем он завоюет пояс чемпиона мира. Его соперник Майрис Бриедис очень опытный боксер. Если у них все-таки состоится этот бой, Дмитрию придется нелегко. Но если он ответственно подойдет к бою, ему по силам выиграть у Бредиса. Кстати, Бриедис частый гость у нас в России. Он прилетал на бои Дениса Лебедева и Григория Дрозда. Парень хороший. Достойный. Предстоит интересный поединок, - сказал Бахтин.

Напомним, что российский боксер Дмитрий Кудряшов техническим нокаутом в пятом раунде победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу в матче-реванше.

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