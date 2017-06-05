Свитолина обыграла Мартич и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»
в женском одиночном разряде между украинкой Элиной Свитолиной и хорваткой
Петрой Мартич завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча –
4:6, 6:3, 7:5 в пользу Свитолины.
Матч продолжался два часа и
пять минут. Свитолина сделала больше эйсов (5-1) и совершила больше двойных
ошибок (5-3) и невынужденных ошибок (40-35).
В следующем раунде Свитолина
сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Мартич П. (Хорватия) - 4:6, 6:3, 7:5
Место и дата
05 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
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