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Ильяс Куркаев: В матче с Болгарией не выдержали психологически

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Блокирующий сборной России Ильяс Куркаев прокомментировал поражение от сборной Болагрии в матче Мировой лиги.

«Болгары – опытные соперники, и они по ходу третьей партии нашли свою игру. Понятно было, что они без борьбы не сдадутся. У них полетела подача, и мы, наверное, психологически не справились. Обидно, что мы четвёртую партию не смогли вытянуть: отставали, догнали, но немного не хватило. Когда болгары нашли свою игру, они на опыте начали нас обыгрывать.

Мы не сомневаемся в себе. На каждую игру выходим воевать. Даже с Францией наглухо проиграли первую партию, но потом бились. Безусловно, есть волнение. Лично у меня не так много матчей на таком уровне, и сейчас важно не упускать тренерские установки. Думаю, с каждый игрой будем играть всё лучше. Так, чтобы соперники нас боялись.

Не знаю, как остальные парни, но я в последние дни почувствовал, что силы ушли. Мы сразу после «Финала шести» поехали на сбор, потом сразу квалификация в Таллине и эти матчи в Казани. Тяжёлый график. Сейчас у нас тоже всего пару дней перед отъездом во Францию. Постараемся показать там более качественный волейбол», – цитирует приводит слова «БИЗНЕС Online».

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