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ХК «Сочи» проведет сбор в Финляндии и сыграет на двух предсезонных турнирах

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

ХК «Сочи» опубликовал на официальном сайте план подготовки к регулярному чемпионату КХЛ сезона 2017/2018.

1 – 3 июля – медосмотр

3 – 16 июля – тренировочный сбор в СК «Юность» (Сочи)

17 – 26 июля – тренировочный сбор в Финляндии

22 июля – контрольный матч с «Нефтехимиком» (Финляндия)

25 июля – контрольный матч с «Трактором» (Финляндия)

27 июля – 4 августа – тренировочный сбор в Сочи (ДС «Большой»)

29 июля – контрольный матч с новокузнецким «Металлургом» (Сочи)

5 – 10 августа – турнир Sochi Hockey Open

11 – 13 августа – тренировочный сбор в Сочи (ДС «Большой»)

14 – 17 августа – турнир имени Николая Пучкова (Санкт-Петербург)

с 18 августа – заключительный сбор в Сочи (ДС «Большой»)

Как сообщает пресс-служба клуба, на турнире Sochi Hockey Open выступят пять команд: кроме ХК «Сочи» это СКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Куньлунь Ред Стар» и олимпийская сборная России. Полный состав участников турнира имени Пучкова в Петербурге неизвестен.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ-2016/2017 сочинцы заняли девятое место в Западной конференции и не попали в плей-офф. По итогам сезона команду покинул главный тренер Вячеслав Буцаев. На его место был назначен Сергей Зубов.

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