ХК «Сочи» проведет сбор в Финляндии и сыграет на двух предсезонных турнирах
ХК «Сочи» опубликовал на официальном сайте план подготовки к регулярному чемпионату КХЛ сезона 2017/2018.
1 – 3 июля – медосмотр
3 – 16 июля – тренировочный сбор в СК «Юность» (Сочи)
17 – 26 июля – тренировочный сбор в Финляндии
22 июля – контрольный матч с «Нефтехимиком» (Финляндия)
25 июля – контрольный матч с «Трактором» (Финляндия)
27 июля – 4 августа – тренировочный сбор в Сочи (ДС «Большой»)
29 июля – контрольный матч с новокузнецким «Металлургом» (Сочи)
5 – 10 августа – турнир Sochi Hockey Open
11 – 13 августа – тренировочный сбор в Сочи (ДС «Большой»)
14 – 17 августа – турнир имени Николая Пучкова (Санкт-Петербург)
с 18 августа – заключительный сбор в Сочи (ДС «Большой»)
Как сообщает пресс-служба клуба, на турнире Sochi Hockey Open выступят пять команд: кроме ХК «Сочи» это СКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Куньлунь Ред Стар» и олимпийская сборная России. Полный состав участников турнира имени Пучкова в Петербурге неизвестен.
Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ-2016/2017 сочинцы заняли девятое место в Западной конференции и не попали в плей-офф. По итогам сезона команду покинул главный тренер Вячеслав Буцаев. На его место был назначен Сергей Зубов.