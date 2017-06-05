Дмитрий Аленичев: Сделаю все, чтобы игра «Енисея» радовала болельщиков

Новоиспеченный главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями от грядущего сезона.

«Я следил за «Енисеем» в прошлом сезоне, видел, как играет команда. Считаю, что тот исторический результат, которого добился «Енисей», во многом заслуга болельщиков. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне как минимум столько же болельщиков, а возможно, и больше ходило на наши матчи! Понимаю, что это будет зависеть от игры «Енисея». Я в свою очередь приложу все усилия, чтобы игра и результат радовали глаз болельщика! Отдельное спасибо руководству, которое проявило заинтересованность во мне. Переговоры прошли очень быстро.

15 июня мы собираемся в Новогорске, где до 30 июня будут сборы. Во время подготовки к сезону проведём четыре спарринга. Сейчас начнём общаться с футболистами. За командой следил по ходу сезона, изучал статистику игроков. Из состава знаю Артура Малояна, с которым работали в Туле, земляка Илью Гультяева, известного воспитанника красноярца Сашу Харитонова. Знаком со многими, с остальными познакомимся на сборах», - приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».

Последним местом работы Аленичева был московский «Спартак», который под руководством специалиста занял пятое место в чемпионате России.