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Кучук станет главным тренером «Ростова»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Белорусский специалист Леонид Кучук возглавит «Ростов». В прошедшем сезоне он был главным тренером украинской «Стали» из Каменского.

Как сообщает «Матч ТВ», 57-летний Кучук прилетел в Ростов, где достиг договоренности с руководством клуба.

Ранее в России он тренировал «Кубань», с которой дошел до финала Кубка страны, и «Локомотив», который привел к бронзовым медалям. В прошлом сезоне «Сталь» под руководством Кучука стала восьмой в чемпионате Украины.

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