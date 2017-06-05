Кучук станет главным тренером «Ростова»

читайте также

Балотелли перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Игроки «Тосно» начали подготовку к дебютному сезону в премьер-лиге Футболисты «Тосно» вышли из отпуска и начали сбор в подмосковном комплексе «Бор» в Домодедовском районе Московской области.

Сергей Паршивлюк покинул «Анжи» Как стало известно «Советскому спорту», полузащитник махачкалинского «Анжи» Сергей Паршивлюк, покинул команду.

Константин Сарсания: «Зенит» не будет тратить большие деньги на новых игроков Санкт-петербургский «Зенит» не будет приобретать новых игроков за большие деньги, заявил спортивный директор команды Константин Сарсания.

Самый дорогой абонемент на матчи «Ростова» стоит 150 тысяч рублей «Ростов» опубликовал абонементную программу на новый футбольный сезон.

Константин Сарсания: Манчини очень хотел видеть Нобоа в «Зените» Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о трансфере Кристиана Нобоа в петербургский клуб.

«Динамо»: Кандидатура Данни не обсуждается Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что руководство не рассматривает вопрос о предложении контракта португальскому полузащитнику Мигелю Данни.

Виктория Лопырева: Очень рада, что «Спартак» вернул себе чемпионство Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева сказала, что рада чемпионству «Спартака».

Константин Сарсания: Решение не продлевать контракт с Данни принял новый тренерский штаб «Зенита» Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания объяснил, почему сине-бело-голубые не продлили контракт с Мигелем Данни, который ранее объявил об уходе из клуба.

Манчини включил Снейдера в список желаемых трансферов «Зенита» Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в летнее трансферное окно хочет заполучить полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера.

Нобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится спорить Новые боссы «Зенита» не только запускают патриотические лозунги. Ключевую проблему состава решили максимально быстро.

«Зенит»: Данни – настоящая легенда клуба Петербургский «Зенит» подтвердил на официальном сайте уход полузащитника Мигеля Данни после истечения срока контракта.

Евгений Ловчев: Аленичеву надо доказывать, чтоб авторитет был, как у Семина Наш обозреватель Евгений Ловчев – о Дмитрии Аленичеве, Андрее Тихонове и Рашиде Рахимове.

Данни объявил об уходе из «Зенита» Капитан «Зенита» Мигель Данни сообщил на своей странице в инстаграме о решении уйти из петербургского клуба после завершения срока контракта.

Защитник «Тосно» Константин Гарбуз перешел в «Енисей» Защитник «Тосно» Константин Гарбуз перешел в «Енисей», сообщает официальный сайт красноярской команды.

Кристиан Нобоа: Разговоры о переходе в «Зенит» шли еще год назад Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

Канунников и Терентьев станут игроками «Зенита» на следующей неделе Полузащитник «Рубина» Максим Канунников и защитник «Ростова» Денис Терентьев могут перейти в «Зенит».

Кристиан Нобоа: Надеюсь у «Ростова» все будет хорошо Полузащитник Кристиан Нобоа пожелал удачи своему бывшему клубу.

Официально: Нобоа перешел в «Зенит» Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.