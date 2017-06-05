Кучук станет главным тренером «Ростова»
Белорусский специалист Леонид
Кучук возглавит «Ростов». В прошедшем сезоне он был главным тренером украинской
«Стали» из Каменского.
Как сообщает «Матч ТВ»,
57-летний Кучук прилетел в Ростов, где достиг договоренности с руководством
клуба.
Ранее в России он тренировал «Кубань»,
с которой дошел до финала Кубка страны, и «Локомотив», который
привел к бронзовым медалям. В прошлом сезоне «Сталь» под руководством
Кучука стала восьмой в чемпионате Украины.
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