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Стив Керр: «Голден Стэйт» рано расслабляться

Источник:  ASAP SportsКомментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии НБА над «Кливленд Кавальерс».

«Мы неплохо начали серию, однако расслабляться никак нельзя. Помните, в прошлом финале вели со счетом 3:1 в серии и в итоге проиграли. Мы играем против невероятной команды, в составе которой есть игроки космического уровня. Они потерпели всего три поражения в плей-офф, это просто великолепный результат. В прошлом году расклад сил изменился именно в Огайо, и вот теперь мы едем туда», - цитирует Керра ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.

Напомним, в финале НБА-2016 «Уорриорз» выигрывали у «Кавальерс» со счетом 3:1, затем потерпели три поражения подряд и уступили «Кливленду» чемпионство.

Матч

Голден Стэйт - Кливленд - 132:113

Место и дата

05 июня 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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