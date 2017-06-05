Штефан Лихтштайнер: Даже 6 побед в серии А не помогают забыть о поражении в Кардиффе

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер оставил запись на своей странице в Facebook после поражения от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4).

«Дорогие болельщики! 3 июня я наблюдал, как наша команда проиграла очередной финал Лиги чемпионов. Мне было очень грустно и я хотел бы поделиться некоторыми мыслями на этот счет.

За последние 6 лет «Ювентус» выиграл достаточно трофеев, но мне кажется, команде чего-то не хватает. Я, как и вы, мечтал и мечтаю о победе в Лиге чемпионов. Мне очень тяжело пережить поражение в Кардиффе.

Настало трудное время. Да, мы выиграли шесть раз подряд серию А и установили рекорд, но даже это достижение не дает забыть о поражении от «Реала». Сейчас самое время сплотиться. Мы должны верить в свои силы и идти до самого конца», – написал игрок сборной Швейцарии.

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