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Дрэймонд Грин: В финале Дюрант стал еще лучше

Источник:  ESPNКомментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал игру своего партнера Кевина Дюранта во втором матче финальной серии с «Кливленд Кавальерс».

«Дюрант показывает космический баскетбол как в обороне, так и в атаке на протяжении всего плей-офф. А в финале он стал еще лучше, это здорово побеждает нам побеждать», - цитирует Грина ESPN.

Во втором матче Дюрант за 41 минуту на паркете набрал 33 очка, отдал шесть передач и выдал пять блок-шотов.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.

Матч

Голден Стэйт - Кливленд - 132:113

Место и дата

05 июня 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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