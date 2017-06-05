Дрэймонд Грин: В финале Дюрант стал еще лучше

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал игру своего партнера Кевина Дюранта во втором матче финальной серии с «Кливленд Кавальерс».

«Дюрант показывает космический баскетбол как в обороне, так и в атаке на протяжении всего плей-офф. А в финале он стал еще лучше, это здорово побеждает нам побеждать», - цитирует Грина ESPN.

Во втором матче Дюрант за 41 минуту на паркете набрал 33 очка, отдал шесть передач и выдал пять блок-шотов.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.