Экс-защитник «Крыльев Советов» Зотов интересен клубам РФПЛ, в том числе «Ростову»
Бывший Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов
с большой долей вероятности продолжит карьеру в премьер-лиге. 27-летний
футболист находится в сфере интересов трех клубов.
Как сообщает «Матч ТВ», в числе клубов, которые
проявляют интерес к Зотову, находится «Ростов». Так как контракт игрока с «Крыльями»
истек в конце сезона, он стал свободным агентом.
В прошлом сезоне Александр Зотов провел десять матчей за «Крылья Советов» и забил один мяч. Начинал сезон он в «Кубани», за которую провел 23 игры.
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