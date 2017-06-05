Экс-защитник «Крыльев Советов» Зотов интересен клубам РФПЛ, в том числе «Ростову»

Бывший Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов с большой долей вероятности продолжит карьеру в премьер-лиге. 27-летний футболист находится в сфере интересов трех клубов.

Как сообщает «Матч ТВ», в числе клубов, которые проявляют интерес к Зотову, находится «Ростов». Так как контракт игрока с «Крыльями» истек в конце сезона, он стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Александр Зотов провел десять матчей за «Крылья Советов» и забил один мяч. Начинал сезон он в «Кубани», за которую провел 23 игры.

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