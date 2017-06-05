Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2
Организация Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2.
Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов коллектива. Организация сосредоточит свои ресурсы на составах по CS:GO и League of Legends.
Напомним, что NiP подписала состав January 25th 25 января.
Бывший состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2:
Калле «Trixi» Сааринен
Кай «H4nn1» Ханбукерс
Адриан «Era» Крезиу
Макс «qojqva» Брокер
Айден «iNsania» Саркои
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