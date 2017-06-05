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Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2

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Организация Ninjas in Pyjamas распустила состав по Dota 2.

Такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов коллектива. Организация сосредоточит свои ресурсы на составах по CS:GO и League of Legends.

Напомним, что NiP подписала состав January 25th 25 января.

Бывший состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2:  

Калле «Trixi» Сааринен  
Кай «H4nn1» Ханбукерс  
Адриан «Era» Крезиу  
Макс «qojqva» Брокер  
Айден «iNsania» Саркои

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