Дудиев подписал с «Тосно» контракт на один год, Шахов - на два

Защитники Аслан Дудиев и Виталий Шахов официально стали игроками «Тосно», который в сезоне 2017/2018 дебютирует в РФПЛ.

Как сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области, контракты подписаны на один и два года соответственно. Ранее тосненцы подтвердили, что нападающий Георгий Мелкадзе арендован на один сезон у «Спартака».

Дудиев в сезоне 2016/2017 играл в РФПЛ за «Томь» и «Анжи». За томичей 26-летний защитник провел восемь матчей, а за клуб из Махачкалы - три. До этого Дудиев выступал за «Академию», «Тольятти», молодежный состав «Зенита», «Аланию», «СКА-Энергию» и «Мордовию».

Шахов с 2015 года выступал за «Факел», при этом вторую половину сезона 2015/2016 футболист провел в «Томи» на правах аренды. Также 26-летний защитник играл за армавирское «Торпедо» и «Черноморец». В первенстве ФНЛ-2016/2017 Шахов провел 31 матч и забил 4 гола. Зимой 2016 года Шахов тренировался с московским «Динамо», а летом проходил просмотр в ЦСКА.