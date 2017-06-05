Пол Пирс: На данный момент Дюрант – лучший в мире

Бывший игрок НБА Пол Пирс прокомментировал игру форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта в финальной серии с «Кливленд Кавальерс».

«Прямо сейчас Кевин является самым лучшим игроком мира. Да, Леброн показывает превосходную статистику, бьет рекорды Джордана, но что он может сделать против Дюранта на паркете», - цитирует Пирса Bleacher Report.

Во втором матче Дюрант за 41 минуту на паркете набрал 33 очка, отдал шесть передач и выдал пять блок-шотов.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.