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Теннис  Маррэй6:3, 6:4, 6:4Хачанов
Футбол  Венгрия- : -Россия
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Маррэй обыграл Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и британцем Энди Маррэем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3. 6:4, 6:4 в пользу Маррэя.

Матч продолжался два часа и четыре минуты. Британец сделал больше эйсов (3-1), совершил меньше двойных (1-6) и невынужденных (14-38) ошибок. В 1/4 финала Маррэй сыграет с пары Фернандо Вердаско (Испания) – Кеи Нисикори (Япония).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1/8 финала

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Хачанов К. (Россия) - 6:3, 6:4, 6:4

Место и дата

05 июня 13:30, , Онлайн-трансляция

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