Маррэй обыграл Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»
в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и британцем
Энди Маррэем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча –
6:3. 6:4, 6:4 в пользу Маррэя.
Матч продолжался два часа и четыре минуты. Британец сделал больше эйсов (3-1), совершил меньше двойных (1-6) и невынужденных (14-38) ошибок. В 1/4 финала
Маррэй сыграет с пары Фернандо Вердаско (Испания) – Кеи Нисикори (Япония).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Хачанов К. (Россия) - 6:3, 6:4, 6:4
Место и дата
05 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
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