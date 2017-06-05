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Андреас Гранквист: Мне пора возвращаться домой в Швецию

Источник:  ExpressenКомментарии

Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поведал, что клуб предложил ему продлить контракт, но он решил вернуться в Швецию.

«Да, я получил новое предложение от «Краснодара», но оно меня не устраивает. Моя семья находится в Хельсинборге и я чувствую, что должен быть с ними. Скорее всего, я буду играть за «Хельсинборг», - цитирует Гранквиста Expressen.

В «Краснодаре» швед выступает с 2013 года, действующее соглашение рассчитано до 2018 года.

В составе «быков» Гранквист провел 148 матчей и забил восемь голов.

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