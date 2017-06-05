«Тосно» объявил о переходе нападающего Вукушича (фото)
Как сообщает пресс-служба «Тосно», сегодня клуб подписал контракт с 26-летним хорватским нападающим Анте Вукушичем.
Отмечается, что соглашение игрока с российским клубом рассчитано на два года.
Анте Вукушич – игрок «Тосно»— ФК ТОСНО (@fctosno) 5 июня 2017 г.
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Ранее футболист выступал за «Хайдук» из Сплита, воспитанником которого и является, а также «Пескару», «Лозанну», «Васланд-Беверен». До перехода в «Тосно» форвард принадлежал «Гройтер Фюрт», участнику второй бундеслиги.
Добавим, что нападающий привлекался к играм в составе юношеских и молодежных сборных Хорватии.
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