«Тосно» объявил о переходе нападающего Вукушича (фото)

Как сообщает пресс-служба «Тосно», сегодня клуб подписал контракт с 26-летним хорватским нападающим Анте Вукушичем.

Отмечается, что соглашение игрока с российским клубом рассчитано на два года.

Ранее футболист выступал за «Хайдук» из Сплита, воспитанником которого и является, а также «Пескару», «Лозанну», «Васланд-Беверен». До перехода в «Тосно» форвард принадлежал «Гройтер Фюрт», участнику второй бундеслиги.

Добавим, что нападающий привлекался к играм в составе юношеских и молодежных сборных Хорватии.