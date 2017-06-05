Англия обыграла Мексику в 1/4 финала ЧМ U-20
Матч 1/4 финала чемпионат мира
среди футболистов не старше 20 лет между сборными Англии и Мексики завершился
победой англичан. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу английской команды.
Единственный мяч на 47-й
минуте забил нападающий «Челси» Доминик Соланке. В полуфинале сборная Англии
сыграет со сборной Италии.
Чемпионат мира U-20
Чхонан (Южная Корея)
1/4 финала
Мексика – Англия – 0:1
Гол: Соланке, 47
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