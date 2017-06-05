Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Маррэй6:3, 6:4, 6:4Хачанов
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Англия обыграла Мексику в 1/4 финала ЧМ U-20

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала чемпионат мира среди футболистов не старше 20 лет между сборными Англии и Мексики завершился победой англичан. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу английской команды.

Единственный мяч на 47-й минуте забил нападающий «Челси» Доминик Соланке. В полуфинале сборная Англии сыграет со сборной Италии.

Чемпионат мира U-20

Чхонан (Южная Корея)

1/4 финала 

Мексика – Англия – 0:1

Гол: Соланке, 47

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шоу может больше не сыграть до конца сезонаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, скорее всего, пропустит концовку сезона из-за травмы ноги, которую он получил в воскресенье в матче 35-го тура премьер-лиги с «Суонси» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».«У меня одна цель в жизни – играть в «МЮ». Как Маркус Рэшфорд добился своего«У меня одна цель в жизни – играть в «МЮ». Как Маркус Рэшфорд добился своегоМаркус Рэшфорд в школьном сочинении мечтал о «Манчестер «Юнайтед», а чтобы попасть в клуб, отказал трем другим английским грандам.Фил Невилл может возглавить молодежную сборную АнглииБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл может стать новым главным тренером молодежной сборной Англии по футболу.Кейн сыграет за молодежную сборную Англии на чемпионате ЕвропыГлавный тренер молодежной сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн сыграет в июне на чемпионате Европы (U21) в Чехии.Сборная Англии выиграла чемпионат Европы до 17 летСборная Англии стала чемпионом Европы до 17 лет, обыграв в финале сборную Голландии.27 тысяч зрителей на «молодежке»!«Советский спорт» выяснил, где проводят свои матчи одни из ведущих молодежных сборных Европы и, главное, насколько они привлекают зрителей.Меленстен может возглавить молодежную сборную АнглииМеленстен может возглавить молодежную сборную АнглииЭкс-наставник «Анжи» Рене Меленстен может возглавить молодежную сборную АнглииПирс покинет пост главного тренера молодежной сборной АнглииГлавный тренер молодежной сборной Англии Стюарт Пирс уйдет со своего поста поле неудачи на чемпионате Европы в Израиле.Гай Лузон: Мы знаем свой уровень, и я горжусь своими игроками»Наставник молодежной сборной Израиля Гай Лузон прокомментировал окончание турнира для своей команды, в последнем матче которого израильтяне переиграли английскую «молодежку» (1:0).Стюарт Пирс: Я не буду здесь защищать своих игроковГлавный тренер молодежной сборной Англии прокомментировал поражение своей команды от израильтян (0:1).ЧЕ-2013 U-21. Групповой этап. Группа А. Англия сыграет с Израилем, Италия – с НорвегиейСегодня состоятся заключительные матчи группы А на молодежном чемпионате Европы.Англичане, проиграв Норвегии, лишись шансов на выход в плей-офф молодежного чемпионата мираВ субботу прошел матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы в группе А, который проходит в Израиле.Джордан Хендерсон: Главное теперь собраться и продолжить борьбуКапитан молодежной сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче чемпионата Европы от Италии (0:1).Гол Инсинье принес сборной Италии победу над Англией на молодежном чемпионате ЕвропыГол Инсинье принес сборной Италии победу над Англией на молодежном чемпионате ЕвропыВ среду в Израиле стартовал чемпионат Европы по футболу среди молодежных сборных. Во втором матче дня сборная Англии потерпела поражение от итальянцев со счетом 0:1.Чемпионат Европы U-21. Групповой этап. Англия сыграет с Италией, Израиль – с НорвегиейСегодня стартует групповой раунд молодежного первенства Европы.Уилшир и Уэлбек не будут играть на молодежном чемпионате ЕвропыУилшир и Уэлбек не будут играть на молодежном чемпионате ЕвропыГлавный тренер молодежной сборной Англии Стюарт Пирс заявил, что на Евро-2013 он не будет пользоваться услугами хавбека «Арсенала» Джека Уилшира и форварда «Манчестер Юнайтед» Данни Уэлбека.Сербская полиция предъявила обвинение двум игрокам молодежной сборной АнглииБританское правительство подтвердило информацию о том, что сербская полиция предъявила обвинение двум игрокам и тренеру молодежной сборной Англии по футболу.Джермейн Дефо: Игрокам молодежной сборной было непросто переносить расистские выкрикиФорвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дефо в интервью Sky Sports выразил поддержку игрокам молодежной сборной Англии после расистского скандала в матче против молодежной сборной Сербии.Саво Милошевич: Пришло время принимать жесткие мерыТехнический директор Футбольной ассоциации Сербии Саво Милошевич дал свою оценку событиям, которые случились в матче молодежных команд Сербии и Англии (0:1).УЕФА открыл дело в отношении Футбольных ассоциаций Сербии и АнглииДисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении Футбольных ассоциаций Сербии и Англии, информирует официальный сайт организации
Биатлон
Шипулин и Волков выступят на летнем чемпионате мира по биатлону
Теннис
Барти и Деллаква обыграли Гаврилову и Павлюченкову в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
Сергей Паршивлюк покинул «Анжи»
Футбол
Слуцкий близок к подписанию контракта с «Халл Сити»
все новости
Англия (U-21)
Англия (U-21)календарьстатистика