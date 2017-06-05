Англия обыграла Мексику в 1/4 финала ЧМ U-20

Матч 1/4 финала чемпионат мира среди футболистов не старше 20 лет между сборными Англии и Мексики завершился победой англичан. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу английской команды.

Единственный мяч на 47-й минуте забил нападающий «Челси» Доминик Соланке. В полуфинале сборная Англии сыграет со сборной Италии.

Чемпионат мира U-20

Чхонан (Южная Корея)

1/4 финала

Мексика – Англия – 0:1

Гол: Соланке, 47