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Гендиректор «Тосно»: По Мелкадзе были непростые переговоры, с Милевским будем общаться

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал подписание контрактов с Асланом Дудиевым, Георгием Мелкадзе и Виталием Шаховым, а также рассказал о ситуации с Артемом Милевским.

- Мы хотели получить этих футболистов, сделали все, чтобы они у нас оказались. По Мелкадзе были непростые переговоры, но к счастью, он в «Тосно». Хотим еще взять полузащитника и двух игроков в линию атаки. В общем трех-четырех человек еще подпишем.  

- Решение по Милевскому принято?
- Еще нет. Когда он приедет, мы будем общаться.

- Вы брали Богаева и Киреенко в аренду. Их будут выкупать у «Паланги»?
- Нет, они вернулись в свой клуб. У нас была опция выкупа, но мы не будем их выкупать. О повторной аренде речи не идет.

- Из «Тосно» уже ушли три игрока. Стоит ждать, что кто-то еще покинет команду?
- Не могу ответить конкретно. Будут еще переговоры с Милевским. Вопрос пока открыт. Все может быть, - сказал Матюшенко.

Напомним, Мелкадзе арендован у «Спартака» на один сезон. Дудиев подписал с «Тосно» однолетний контракт, а Шахов - двухлетний. Команду покинули вратарь Эдуард Байчора, защитники Арсений Логашов и Константин Гарбуз. 

Контракт Милевского с «Тосно» действует до конца сезона 2017/2018. 

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