Ринат Билялетдинов: В матче Венгрия – Россия у команд будет разная степень мотивации

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Венгрии и России.

«Если отталкиваться от чемпионата Европы прошлого года, венгры произвели хорошее впечатление. Они тогда сыграли 3:3 с будущими чемпионами португальцами и выглядели достаточно свежо. Думаю, уровень наших команд близок друг к другу.

В товарищеских матчах преследуются свои цели и можно увидеть только незаконченную картину. Тем более, мы готовимся к официальному турниру, тогда как венгры мыслями находятся в отпуске. Поэтому отношение к этой игре у команд разное. Для них это просто товарищеский матч, а для нас – подготовка к серьезному турниру, причем домашнему. Степень мотивации будет разная.

Смотреть и делать глубокие выводы сейчас сложно. Тем более, наша команда находится под нагрузкой», - цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».