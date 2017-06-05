Ринат Билялетдинов: В матче Венгрия – Россия у команд будет разная степень мотивации
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов
поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Венгрии и России.
«Если отталкиваться от чемпионата Европы прошлого года,
венгры произвели хорошее впечатление. Они тогда сыграли 3:3 с будущими
чемпионами португальцами и выглядели достаточно свежо. Думаю, уровень
наших команд близок друг к другу.
В товарищеских матчах преследуются свои цели
и можно увидеть только незаконченную картину. Тем более, мы готовимся
к официальному турниру, тогда как венгры мыслями находятся в отпуске.
Поэтому отношение к этой игре у команд разное. Для них это просто
товарищеский матч, а для нас – подготовка к серьезному турниру,
причем домашнему. Степень мотивации будет разная.
Смотреть и делать
глубокие выводы сейчас сложно. Тем более, наша команда находится под нагрузкой»,
- цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».
Матч Венгрия – Россия начнется в 21:30 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.