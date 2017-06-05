Виктор «GeneRaL» Нигрини: Если выиграем EPICENTER: Moscow, то можем получить инвайт на The International

Игрок Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини в интервью CyberSport.ru рассказал о подготовке к EPICENTER: Moscow, о целях на чемпионате и о соперниках по групповому этапу.



«У нас был пятидневный буткемп — с 28 мая по 2 июня. Мы тренировались, наигрывали стратегии и будем стараться показать хорошую игру на этом турнире. Из участников EPICENTER: Moscow 2017 практиковались в том числе с Planet Odd, играли с ними матчей семь. Нет смысла играть с командами из нашей группы, поскольку они наши потенциальные соперники, а с противоположной группой: у Virtus.pro G2A было все занято, остальные не из нашего региона.



Минимум — выйти из группы, максимум — сделать это с первого места. Для нас это довольно важный турнир. Мы понимаем, что нужно показывать свою игру. Есть шанс на победу, а если мы выиграем, то можем получить инвайт на The International. К тому же турнир проходит в СНГ, поэтому хотелось бы перед своей публикой показать хорошую игру и желательно выиграть.



Думаю, группы примерно равные. Единственное, что в группе А немного неудобные соперники для нас. Против OG и Team Liquid мы редко выигрывали, поэтому для нас они не очень удобные. Против LGD.FY мы не играли, не знаем, насколько она сильна. По предыдущему опыту, у нас получается играть против китайских команд, поэтому мы опасаемся их меньше всего. С Team Secret мы играли несколько кланваров раньше. Последние официальные матчи мы проиграли ей. Но мы её тоже не боимся, можно выиграть, будем стараться».



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