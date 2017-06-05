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Алексей Стрепетов: «Зениту» надо было брать Нобоа пять лет назад

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе полузащитника Кристиана Нобоа в петербургский клуб и высказался о возможном возвращении защитника Дениса Терентьева и нападающего Максима Канунникова в основную команду сине-бело-голубых.

– Манчини видит Нобоа в составе. Но, учитывая возраст эквадорца, надо было брать его в «Зенит» пять лет назад. Нобоа сильный футболист, но принесет ли он пользу «Зениту» в таком возрасте – большой вопрос. Мигеля Данни новый тренерский штаб в составе не видит. Будем надеяться, что они не ошибаются. Не исключаю, что вслед за Данни команду покинут Кришито и Эрнани. Если придет Терентьев – Анюкову тоже придется задуматься о своем будущем.

Хорошо, что новое руководство намерено возвратить петербургских воспитанников. Болельщикам всегда приятно смотреть на своих ребят. Тот же Максим Канунников – кандидат в сборную, а его появление в «Зените» усилит команду, – сказал Стрепетов. 

Напомним, 4 июня «Зенит» объявил о подписании с Нобоа трехлетнего контракта. Эквадорец перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Сине-бело-голубые стали четвертым российским клубом в карьере полузащитника. Ранее 32-летний футболист играл за казанский «Рубин» (2007-2011), московское «Динамо» (2012-2014) и «Ростов» (2015-2017). В сезоне 2016/2017 Нобоа провел 26 матчей в премьер-лиге, забил два гола и сделал три результативные передачи. 

По информации «Советского спорта», Максим Канунников и Денис Терентьев могут перейти в «Зенит» в ближайшее время. Ранее об уходе из команды объявил Мигель Данни, игравший за сине-бело-голубых с августа 2008 года.

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