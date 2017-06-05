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Футбол  Венгрия- : -Россия
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Виталий Мутко: Матч с Венгрией ответит на многие вопросы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Венгрии.

«С нетерпением жду этого матча. Надеюсь, он даст ответы на многие вопросы. Я полтора дня провел с командой, ребята работают с большой самоотдачей, хочется верить, что эта работа даст отдачу. Команда мне наша очень нравится: и опытные есть игроки, и ребята, молодежь, хорошая интересная.

У нас обновленный состав команды, ребята сыгрываются, некоторые линии абсолютно новые. Соперник у нас крепкий, 33-е место в рейтинге ФИФА, очень интересная у них команда. Для нас это важная возможность проверить то, что наработано на сборах, насколько они готовы физически, тактически, чтобы в следующей игре сделать заключительные коррекции перед Кубком конфедераций», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

5 июня сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште, начало в 21:30 по московскому времени.

Матч со сборной Чили состоится на «ВЭБ-Арене» 9 июня.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Матч

Венгрия - Россия

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как закончится матч сборных России и Венгрии?

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