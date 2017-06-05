Бюджет «Урала» на сезон-2017/18 составит 900 миллионов рублей
Бюджет екатеринбургского футбольного клуба «Урал» на сезон-2017/18 составит 900 млн рублей.
- Бюджет
футбольного клуба на следующий игровой сезон, как и в прошлом году,
составит 900 млн рублей. Треть из них выделит правительство Свердловской
области, остальные средства поступят от спонсоров - группы компаний
«Ренова» и «Трубной металлургической компании», - сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.
Напомним, «Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата России-2016/17.
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