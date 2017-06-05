Макарова и Веснина обыграли Клепач и Мартинес в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском парном разряде между российским дуэтом Екатерина Макарова/Елена Веснина и дуэтом Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес завершился победой россиянок. Итоговый счет матча - 3:6, 6:3, 6:2.
Матч продолжался один час и 50
минут. В следующем раунде Макарова и Веснина сыграют с чешском парой Люси
Градецка/Катерина Синякова.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
3-й круг
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес - 3:6, 6:3, 6:2
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