Слуцкий готов подписать двухлетний контракт с «Халл Сити»
Источник: Daily StarКомментарии
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал условия контракт с клубом английского чемпионшипа «Халл Сити», сообщает таблоид Daily Star.
По данным источника, стороны готовы заключить двухлетний контракт. Слуцкий ненадолго вернулся в Россию, чтобы уладить все формальности сделки и личные дела.
Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе.
Перед тренером будет поставлена задача вернуть «Халл Сити» в премьер-лигу.
Напомним, Леонид Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года, уступив свое место Виктору Гончаренко.
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