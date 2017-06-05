Пепе перейдет в «ПСЖ»

Штефан Лихтштайнер: Даже 6 побед в серии А не помогают забыть о поражении в Кардиффе

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер оставил запись на своей странице в Facebook после поражения от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4).