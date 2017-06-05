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Пепе перейдет в «ПСЖ»

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник мадридского «Реала» Пепе может в ближайшее время стать игроком французского «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Marca, португалец пополнит ряды «ПСЖ» на правах свободного агента.

Действующий контракт Пепе истекает в конце июня текущего года. Ранее сообщалось об интересе к защитнику миланского «Интера» и китайских клубов.

Пепе перешел в «Реал» в 2007 году из «Порту», в прошедшем сезоне португалец принял участие в 18-ти матчах.

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