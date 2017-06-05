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Василий Кульков: Любой матч сборной России важен, даже товарищеский

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Венгрии.

- Любой матч важен, даже товарищеский. И неважно, что нужно опробовать новых футболистов на позициях травмированных игроков. Если выходить с установкой, что не важен результат, то можно и не играть, - рассказал Кульков в интервью «Газете.ру»

Матч Венгрия - Россия начнется в 21:30 по московскому времени в Будапеште.

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