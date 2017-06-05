Василий Кульков: Любой матч сборной России важен, даже товарищеский

Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Венгрии.

- Любой матч важен, даже товарищеский. И неважно, что нужно опробовать новых футболистов на позициях травмированных игроков. Если выходить с установкой, что не важен результат, то можно и не играть, - рассказал Кульков в интервью «Газете.ру».

Матч Венгрия - Россия начнется в 21:30 по московскому времени в Будапеште.